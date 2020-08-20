Başkan Erdoğan müjdeyi yarın saat 15.00'te açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamayı yarın saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.