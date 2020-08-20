20 Ağustos 2020 Perşembe 19:52:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 20:00:00
Başkan Erdoğan müjdeyi yarın saat 15.00'te açıklayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni bir dönemin başlangıcı olacağını' belirttiği müjdeyi yarın saat 15.00'te açıklayacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi.
Erdoğan'ın açıklamayı yarın saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.
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