10 Temmuz 2020 Cuma 16:34:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 16:39:00
Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak
Başkan Erdoğan, bugün saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yapacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53’te Millete Sesleniş konuşması yapacak.
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