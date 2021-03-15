Başkan Erdoğan: Mevcut uygulama bir süre daha devam edecek

Başkan Erdoğan: Mevcut uygulama bir süre daha devam edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık." dedi.

Başkan Erdoğan illerde mevcut risk uygulamasının bir süre daha devam edeceğini belirtti. Erdoğan, "Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Birçok ülkede görülen sıkıntıların, tedarik zincirindeki aksaklıkların ve güvenlik zafiyetlerinin hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı" dedi.

Kovid-19 virüsünün Türkiye'ye de sirayet etmesinin üzerinden 10 Mart itibarıyla tam bir yıl geçtiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar bu virüs 192 ülkede toplam 2 milyon 700 bin insanın hayatına mal oldu. Ülkemizde ise virüs tespit edilen 2 milyon 900 bine yakın vatandaşımızdan 29 bin 500'ü maalesef hastalığa yenik düştü. Salgında vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum.

Bu dönemde büyük bir fedakarlık sergileyerek virüse karşı en ön cephede yer alan tüm sağlık çalışanlarımıza, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, sağlık altyapısının ve sosyal güvenlik sisteminin gücü sayesinde salgınla mücadelesini dünyanın takdir ettiği bir başarı hikayesine dönüştürdü. Salgının zirve yaptığı aylarda dahi sağlık sistemimiz vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürdü. İnsanların hastane kapılarından geri çevrildiği, doktorların hasta seçmek zorunda kaldığı, bakımevlerinde yaşlıların ilgisizlikten can verdiği vahim sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı."

"ŞEHİR HASTANELERİ KRİTİK ROL ÜSTLENDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir asrın en büyük sağlık felaketi olarak nitelenen salgın karşısında devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, Bilim Kurulunun değerlendirmeleri ışığında alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları da kullanarak en hızlı ve etkin şekilde hayata geçirdiklerini söyledi.

Erdoğan, salgın döneminde birçok ülkede görülen sıkıntıların, tedarik zincirindeki aksaklıkların ve güvenlik zafiyetlerinin hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Salgın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kriz yönetme kapasitesinin yanında, sağlığa yaptığımız devasa yatırımların da önemini gösterdi. Ülkemize kazandırdığımız şehir hastaneleri özellikle salgın döneminde kritik rol üstlendiler. Bugün artık elini vicdanına koyan herkes bu yatırımların hakkını teslim ediyor. Yolu bir şekilde şehir hastanelerine düşen vatandaşlarımız 'İyi ki muhalefete rağmen bu hizmetler yapılmış.' diyor. Salgın döneminde sağlıktan eğitime, ekonomiden sosyal yardımlara kadar her alanda attığımız ilave adımlarla ülkemizin altyapısını daha da güçlendirdik. Bu süreçte Kovid-19 teşhisi yapabilen laboratuvarlarımız sayı itibarıyla 73'ten 6 kattan fazla artışla 461'e yükseldi.

Filyasyon ve izolasyon takip sistemini, kısaca HES dediğimiz 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını hayata geçirdik. Yükseköğrenim yurtlarımızın bir kısmını karantina merkezlerine dönüştürdük. Bu çerçevede yurtlarımızda 122 bin insanımıza hizmet verdik."

Salgın döneminde gelişmiş ülkeler maske sıkıntısını bile aşamamışken, Türkiye'nin yerli solunum cihazı üreterek, kendi ihtiyaçlarını karşılamasının yanında 20 ülkeye bu cihazları ihraç ettiğini belirten Erdoğan, inşası süren projeleri hızlandırarak İstanbul Başakşehir, Konya ve Tekirdağ Şehir Hastanelerini hizmete aldıklarını hatırlattı.

Kısa sürede İstanbul'un iki yakasına kazandırdıkları 1008'er yataklı iki acil durum hastanesiyle bu alanda yeni bir çığır açtıklarını belirten Erdoğan, sadece salgın döneminde toplam 16 bin 160 yataklı sağlık tesisinin inşaatını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi.