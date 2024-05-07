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Kuveyt Emiri Sabah, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 60. yılında Türkiye'yi ziyaret ediyor
07 Mayıs 2024 Salı 14:04:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 14:04:00

Kuveyt Emiri Sabah, Türkiye'de

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı karşıladı.

Es-Sabah ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 12.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

Erdoğan ile es-Sabah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Kuveyt Emiri Sabah, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 60. yılında Türkiye'yi ziyaret ediyor

Etiketler : türkiye kuveyt recep tayyip erdoğan kuveyt emiri ziyaret
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