Başkan Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı... "Mücadelemiz devam edecek"
Başkan Erdoğan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında görev yapan Mehmetçiklerin bayramını kutladı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında Mehmetçiklerle bir araya gelerek onlarla bayramlaştı.
Bakan Güler, Mehmetçiklerle buluşmasında telefonla Başkan Erdoğan'ı arayarak Mehmetçiklerle görüştürdü.
Telefonda Mehmetçiklerimizin bayramını tebrik eden Başkan Erdoğan şunları söyledi:
MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
"Tüm Komuta Kademesi'ndeki kardeşlerime, Mehmetçiklerimize özellikle en kalbî duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve Ramazan Bayramı'nın tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ve bizler gerek Mehmetçiklerimiz, gerek Komuta Kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile... pic.twitter.com/HuJ6fbtXNU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2024
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