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14 Ocak 2021 Perşembe 17:39:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 17:39:00

Başkan Erdoğan koronavirüs aşısı olacak

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Covid-19 aşısı olacak.

AA'da yer alan son dakika haberine göre, Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, dün Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine uygulanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Başkan Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

TÜRKİYE GENELİNDE AŞILAMA BAŞLADI

Türkiye genelinde aşılama süreci hastanelerde resmen başladı. Aşılama sağlık çalışanlarıyla başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan koronavriüs kovid-19 aşısı
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