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20 Eylül 2021 Pazartesi 22:07:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 22:32:00

Başkan Erdoğan: Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur." ifadelerini kullandı.

Ayrınıtlar geliyor

Etiketler : başkan erdoğan abd New York türkevi binası turken
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