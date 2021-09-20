Başkan Erdoğan: Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur

Başkan Erdoğan: Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur." ifadelerini kullandı.

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