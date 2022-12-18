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18 Aralık 2022 Pazar 17:42:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 17:42:00

Başkan Erdoğan Katar'da

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-CAN" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Doha'ya geldi.

Başkan Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya geldi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan katar 2022 fifa dünya kupası
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