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17 Ağustos 2022 Çarşamba 22:09:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 22:10:00

Başkan Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları atacacağız"

Bugün açıklanan karşılıklı olarak büyükelçi atama kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.

Etiketler : İletişim Başkanlığı Başkan Erdoğan Türkiye
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