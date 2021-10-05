VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"KKTC'yi tanıyabiliriz" sözü rahatsız etti
Fahiş fiyata asıl darbe!
Müslüman iş insanına ''terörist'' dedi, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı
Yeni hedef Sincar ve Kandil!
Meteoroloji'den "kar, sağanak ve fırtına" uyarısı
CHP de HDP gibi "eyalet" istiyor
WhatsApp, Instagram ve Facebook'taki kesintinin nedeni açıkladı
Bölgede gerilim tırmandı! Savaş an meselesi
Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!
Bazı kullanıcılar için erişim açıldı
Facebook'la ilgili çarpıcı iddia
Ağva'da 'yunus' keyfi
Evde talihsiz kaza
2 milyon liralık sanat hediyesi
Virüs zayıflayıp mevsimsel grip gibi olacak
İşitme kaybı tedavisinde erken aksiyon önem taşıyor
Bol ve kaliteli anne sütü için 8 altın öneri
Sağlık deposu pekmez
Facebook çalışanlarının kartları kapıları açmıyor
Alman ARD kanalı: Türk silah sanayisi yükselişte
Facebook'un hisseleri değer kaybetti
WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü!
Başkan Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti
Vefat sayısında artış!
05 Ekim 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 09:56:00

Başkan Erdoğan imzaladı! Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Personel Genel Müdürlüğüne ise Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan İsmail Ertüzün getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine ise vergi müfettişleri Birnur Eryol, Emel Aka, Eyyup İnce, Hakan Suha Alan, Murat Serbes, Mustafa Küçükkara, Ramazan Aytekin Eryılmaz, Safinur Öztürk ve Zafer Kütük'ün atamaları yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine ise yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 89 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elazığ İl Müdürü Suat Kenç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü görevlerinden alındı.

ERDOĞAN 3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

Başkan Erdoğan, söz konusu atamaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATAMA KARARLARI Resmi Gazete Prof. Dr. Mustafa Alişarlı
Sinema müjdesi

Sinema müjdesi
"Mali tuhaf açıklamalar yapıyor"

"Mali tuhaf açıklamalar yapıyor"
1 günde 2 şarkı

1 günde 2 şarkı
Yeni dizisinde şaşırtacak

Yeni dizisinde şaşırtacak
Rolü için kilo aldı

Rolü için kilo aldı
"İleride mimar olurum"

"İleride mimar olurum"
Oğluyla ilk kare

Oğluyla ilk kare
Ekranlarda olmak istiyor

Ekranlarda olmak istiyor
Alper Baycın'ı unutmadı

Alper Baycın'ı unutmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER