VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de koronavirüs aşıları 112 binden fazla ölümü önledi
Fahrettin Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'ın temasları sürüyor
Selçuk Bayraktar: Atılan tohumlar yavaş yavaş yeşermeye başladı
Guterres'ten iklim krizi açıklaması: Uçurumun kenarındayız
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,4'e ulaştı
FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi
Türkiye'nin yeni İHA motoru ilk kez sergilendi!
"Varyant geçirmez" Kovid aşısı
Denizaltı krizine AB de müdahil oldu
Türkiye için dönüm noktası olacak: 1 Ekim'de devreye giriyor
318 metre yükseklikten ilk kareler
Ceren'in katili hakim karşısına çıktı
İngiltere'de öldürülmüştü... AİHM Rusya'yı sorumlu tuttu
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2021 açılışında konuştu
Terör örgütü PKK'nın bombacısı yakalandı!
İstanbul Boğazı semalarında uçtular
Önce bindirim sonra indirim yapılan reklamlara yasak geliyor
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması... Yüzde 50'yi geçti
İBB'den yeni skandal!
TEKNOFEST heyecanı başladı
Dünyayı ayağa kaldıran görüntü
Darbeye teşebbüs!
Doktorlardan omega önerisi!
21 Eylül 2021 Salı 19:17:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 20:44:00

Başkan Erdoğan'ın temasları sürüyor

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'deki Türkevi'nde liderlerle görüşmesi devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

SLOVENYA CUMHURBAŞKANI BORUT PAHOR İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

GUTERRES VE JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, bir önceki gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Etiketler : başkan erdoğan bm genel kurul new york
Evlilik kısmet

Evlilik kısmet
Fit kalmamın sırrı genetik avantaj

Fit kalmamın sırrı genetik avantaj
Üçüncü şahıslarla alakası yok

Üçüncü şahıslarla alakası yok
Neden konser vermediğini açıkladı

Neden konser vermediğini açıkladı
Sizinle çok mutluyum

Sizinle çok mutluyum
7'nci yıla mutlu kutlama

7'nci yıla mutlu kutlama
Hem çekti hem oynadı

Hem çekti hem oynadı
‘Rüyalardan'la geliyor

‘Rüyalardan'la geliyor
Şafak vakti saldırdı

Şafak vakti saldırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER