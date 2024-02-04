VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesinin açılışını yapacak
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MEB, ortak yazılılar için örnek "konu soru dağılım tablolarını" yayımladı
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
Türkiye'nin yüzer GES potansiyeli 80 bin megavat olarak hesaplanıyor
Depremlerden etkilenen 11 kent, bir yılda 57 bin 15 kez sallandı
04 Şubat 2024 Pazar 13:07:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 13:07:00

Başkan Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesinin açılışını yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Gaziantep Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları bugün açılıyor. Asrın birlikteliği." ifadeleriyle Türk bayrağı emojisi yer aldı.

Paylaşımda, hastane bünyesinde "Genel Hastane ve Psikiyatri Hastanesi", "Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi", "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi", "Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi", "Onkoloji Hastanesi ve Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Hastanesi" ile "Ana Hastane"nin yer aldığı belirtildi.

Hastanenin 330 bin metrekarelik kapalı alana, 1875 yatak kapasitesine, 335 polikliniğe, 30 diyaliz yatağına, 64 ameliyathaneye, 259 yoğun bakım yatağına, 4 bin 640 araçlık otoparka ve helikopter pistine sahip olduğu da kaydedildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan gaziantep şehir hastanesi açılış
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Anne oldu

Anne oldu
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Yeni ikili

Yeni ikili
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX