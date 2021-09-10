Başkan Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı

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10 Eylül 2021 Cuma 17:22:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 17:45:00

Başkan Erdoğan: Fahiş fiyatların önüne en kısa zamanda geçeceğiz

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Başkan Erdoğan "Erdoğan: Raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz"dedi.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız." ifadesinde bulundu.

Erdoğan, "Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir." diye konuştu.

Erdoğan, "Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir." diye konuştu.

Etiketler : başkan erdoğan enflasyon fahiş fiyat
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