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27 Şubat 2024 Salı 15:59:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 15:59:00

Başkan Erdoğan, Erbakan'ı andı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan, ilim, devlet ve siyaset adamı, eski başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan necmettin erbakan vefat
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