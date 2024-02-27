Başkan Erdoğan, Erbakan'ı andı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan, ilim, devlet ve siyaset adamı, eski başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.
Hayatını ülkesine ve milletine adayan; ilim, devlet ve siyaset adamı, Eski Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 27, 2024
Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. pic.twitter.com/vkfgqAQSzy
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