Başkan Erdoğan, EİT 15. Liderler Zirvesi'ne katılacak

Başkan Erdoğan, iki günlük ziyaret için Türkmenistan'a gitti.

Başkan Erdoğan'ı, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov resmi törenle karşıladı.

İki lider tören sonrasında bir araya geldi. Baş başa görüşmede ikili ilişkiler tüm yönleri ile değerlendirildi.

FARKLI ALANLARDA 8 ANLAŞMA VE ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Türkiye ile Türkmenistan arasında, sağlık, ticaret, tarım ve medya alanlarında 8 anlaşma ve ortak bildiriye imza atıldı.

Ortak basın toplantısı sonrasında Devlet Nişanı Tevcih Töreni düzenlendi.

Nişan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov tarafından Erdoğan'a takdim edildi.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİ'NDE TİCARİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Başkan Erdoğan, Türkmenistan temaslarının 2'nci gününde, Berdimuhamedov'un riyasetinde, "Birlikte Geleceğe" temasıyla 28 Kasım'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

Zirve çerçevesinde, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, COVID-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında Teşkilat bünyesindeki eş güdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

Başkan Erdoğan'ın, teşkilat dönem başkanlığını Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'a devredeceği Zirve marjında, katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.