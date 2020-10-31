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31 Ekim 2020 Cumartesi 19:57:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 21:04:00

Başkan Erdoğan: Evleri yıkılanlara evlerini vereceğiz

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İzmir'de deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama Başkan Erdoğan, depremde 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini 103 vatandaşımızın da enkaz altından çıkartıldığını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN İZMİR'E GELDİ

Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'daki temaslarının ardından İzmir'e geldi.

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi için Van'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunmak için İzmir'e geldi.

Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de AFAD Koordanisyon Merkezine geçti.

Başkan Erdoğan'a burada yetkililer tarafından brifing verildi. Toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanlar da yer aldı.

"37 VEFATIMIZ, 885 YARALIMIZ VAR"

Başkan Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla 37 vefatımız, 885 yaralımız var. Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103." dedi.

"Bölgeye 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 25 adedi burada kurulmuş durumda." diyen Erdoğan, "Bu noktada herhangi bir sıkıntı olmadı." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söyledi.

"Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." diyen Erdoğan, "Enkazların kaldırılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız, evleri yıkılanlar için süratle evler yapılacak." şeklinde konuştu.

Etiketler : başkan erdoğan deprem bölgesi izmir depremi izmir deprem
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