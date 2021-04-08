D-8 Zirve Toplantısı'nda önemli mesajlar

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08 Nisan 2021 Perşembe 12:33:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 12:35:00

Başkan Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D–8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda konuşuyor. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, yerli aşı konusuna değinerek, "Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

YERLİ AŞI

Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

EKONOMİ

Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranları için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz.

Etiketler : başkan erdoğan d-8 zirvesi yerli aşı
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