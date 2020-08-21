21 Ağustos 2020 Cuma 13:39:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 13:40:00
Başkan Erdoğan, cuma namazı için Eyüp Sultan'da
Başkan Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Eyüp Sultan Camii'ne geçti. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın namazın ardından herkesin merakla beklediği müjdeyi açıklamak üzere Dolmabahçe Sarayı'na geçecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geçti. Cami önünde yoğun bir kalabalık oluşturan vatandaşlar, Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu.
Erdoğan’ın, cuma namazının ardından tüm dünyanın merakla beklediği müjdeyi açıklamak üzere Dolmabahçe Sarayı’na geçmesi bekleniyor.
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