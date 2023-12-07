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07 Aralık 2023 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 19:30:00

Başkan Erdoğan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı için bulunduğu Yunanistan'da, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı için bulunduğu Yunanistan'da, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü ve çalışma yemeğinin ardından Büyükelçilik Konutu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ayrı ayrı Avrupa Teknoloji Konseyi Başkanı Byron Nicolaides ile Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elçilik ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Etiketler : Erdoğan Yunanistan Batı Trakya Türk Azınlığı
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