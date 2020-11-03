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03 Kasım 2020 Salı 19:10:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 19:10:00

Başkan Erdoğan: Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremden 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in hastanedeki görüntüsünü paylaşarak, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var" ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alınan Ayda Gezgin'in hastanedeki görüntüsü paylaştı. Erdoğan açıklamasında, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; çocukların kalbinde işler zaman rakkası. Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var" dedi. Öte yandan görüntüde Ayda'nın el salladığı görüldü.

Etiketler : başkan erdoğan izmir deprem ayda enkaz
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