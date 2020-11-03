Başkan Erdoğan: Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var

Başkan Erdoğan: Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alınan Ayda Gezgin'in hastanedeki görüntüsü paylaştı. Erdoğan açıklamasında, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; çocukların kalbinde işler zaman rakkası. Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var" dedi. Öte yandan görüntüde Ayda'nın el salladığı görüldü.