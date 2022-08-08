Başkan Erdoğan'dan 'Aşure Günü' mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Başkan Erdoğan mesajını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
Başkan Erdoğan mesajında, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum."
Birlik ve beraberliğin simgesi olan #AşureGünü'nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 8, 2022
Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/j4G2BNhwxO
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