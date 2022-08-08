Başkan Erdoğan'dan 'Aşure Günü' mesajı

Başkan Erdoğan mesajını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Başkan Erdoğan mesajında, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum."