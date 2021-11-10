Başkan Erdoğan, Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi

10 Kasım 2021 Çarşamba 23:31:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 23:31:00
Başkan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a başsağlığı diledi
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
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