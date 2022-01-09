09 Ocak 2022 Pazar 18:14:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 18:15:00
Başkan Erdoğan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
Kaynak: AA
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akçakale ilçesindeki sınır hattında bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
- "Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız"
- Akçakale sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
- Şehit askerler son yolculuğuna uğurlandı
- "Asya'ya tekrar dönmemiz gerekiyor"
- FETÖ'nün 'kravat kamerası'yla generalleri izlediği itirafı
- ABD'den Yunanistan'ı çıldırtan hamle!