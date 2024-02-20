20 Şubat 2024 Salı 16:32:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 16:32:00
Başkan Erdoğan, ABD'li Senatör Shaheen'i kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, ABD'li Senatör Jeanne Shaheen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Erdoğan, ABD'li Senatör Jeanne Shaheen'i kabul etti.
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