Başkan Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
YÖK üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin beklenen haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 üniversiteye rektör ataması yaptığı bildirildi. Başkan Erdoğan imzalı karar Resmi Gazetede yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.
Atama kararları, Resmi Gazete'nin 14 Ağustos tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlananan atama kararlarına göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Ahmet Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı.
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