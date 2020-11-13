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13 Kasım 2020 Cuma 10:22:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 10:22:00

Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan komandoların bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi. 

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