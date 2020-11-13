Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan komandoların bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.