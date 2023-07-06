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06 Temmuz 2023 Perşembe 17:37:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 17:37:00

Bakanlık'tan genelge: 31 Ekim 2023 tarihine kadar girişler yasaklandı

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İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar orman alanlarına girişler yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar orman alanlarına girişler yasaklandı.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Ormanlar genelge
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