Bakanlık'tan genelge: 31 Ekim 2023 tarihine kadar girişler yasaklandı

Bakanlık'tan genelge: 31 Ekim 2023 tarihine kadar girişler yasaklandı

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar orman alanlarına girişler yasaklandı.

