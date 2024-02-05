Bakan Yumaklı: AB'den coğrafi işaret tescili alan zeytinyağı sayımız 3'e ulaşmış oldu
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın memecik zeytinyağı ile Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan zeytinyağı sayısının 3'e ulaştığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, coğrafi işaret tescili alan ürünlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
��Efeler ve bereketli topraklar diyarı Aydın'ın incir ve kestanesinden sonra şimdi de "Memecik Zeytinyağı" AB tescili aldı.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) February 5, 2024
Aydın'ımıza, Aydınlı üreticilerimize, sektöre ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun.
Milas Zeytinyağı ve Edremit Zeytinyağı'ndan sonra Aydın Memecik... pic.twitter.com/MCPNWGVnBE
"Efeler ve bereketli topraklar diyarı" Aydın'ın incir ve kestanesinden sonra "memecik zeytinyağının" AB tescili aldığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Aydın'ımıza, Aydınlı üreticilerimize, sektöre ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Milas zeytinyağı ve Edremit zeytinyağından sonra Aydın memecik zeytinyağı ile AB'den coğrafi işaret tescili alan zeytinyağı sayımız da 3'e ulaşmış oldu. Paydaş kurumlarımızla işbirliği içinde ülkemizle özdeşleşen ürünlerimizi uluslararası alanda tanıtmaya ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz."
Yumaklı'nın paylaşımında yer verdiği infografikte de "Menderes Nehri'nin suladığı topraklarda yetişen ve ülkemize has lezzetlerden olan memecik zeytinyağı AB'den tescil alan 20'nci Türk lezzeti oldu." ifadesi kullanıldı.
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