Bakan Yanık Almanya'ya gidiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yarın Almanya'ya gidecek ve aile ataşeliklerinin yaygınlaştırılması ve çeşitli alanlarda yürütülecek çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.

Gençlerle ve koruyucu ailelerle de bir araya gelecek olan Yanık, program kapsamında Berlin, Köln ve Düsseldorf'ta çeşitli temaslarda bulunacak.

TÜRK İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Berlin'de yarın DİTİB Camii, DİTİB Merkezi ve Türklerin kaldığı huzurevini ziyaret edecek olan Bakan Yanık, büyükelçilikte Türklerin oluşturduğu STK'lerle ve katılımı planlanan Türk iş insanlarıyla toplantı yapacak.

Program kapsamında 15 Nisan'da Köln'e geçecek olan Yanık, burada da Türklerle bir araya gelecek ve STK temsilcileriyle başkonsoloslukta toplantı yapacak.

Yanık, aile ataşeliklerinin yaygınlaştırılması ve yürüteceği çalışmalar konusunda STK temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacak.

KORUYUCU AİLELERLE BULUŞACAK

Bakan Derya Yanık, 16 Nisan'da da Düsseldorf'ta koruyucu ailelerle buluşacak, huzurevi ziyaret edecek ve gençlerle iftarda bir araya gelecek.