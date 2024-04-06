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Bakan Uraloğlu'ndan yeni müjde! İki büyükşehire yeni raylı sistem
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06 Nisan 2024 Cumartesi 16:38:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 16:38:00

Bakan Uraloğlu'ndan yeni müjde! İki büyükşehire yeni raylı sistem

Kaynak: DHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2 büyükşehire yeni raylı sistem müjdesini duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Şu ana kadar İstanbul'da yaptığımız hatların uzunluğu 147,7 kilometreye ulaştı" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki bütün şehirleri raylı sistemlerle donatmaya devam ettiklerini söyledi. Uraloğlu, Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattı ile Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2'nci Etap Tramvay Hattı'nın yapımını bakanlık olarak üstlendiklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattı ile Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2'nci Etap Tramvay Hattı'nın bakanlık tarafından yapılacağını belirtti. Uraloğlu, "Bilindiği gibi İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimizi baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatma çalışmalarına son yıllarda büyük bir hız kazandırdık. Hatta Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan toplam kent içi raylı sistem projesi uzunluğu 416 kilometreye ulaştı. Ayrıca İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarına da devam ediyoruz. Bu projelerin yapım işinin de bakanlığımız bünyesine geçmesi ile birlikte bu ağımız da genişlemiş oldu" dedi.

Bakan Uraloğlu, Marmaray, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu gibi İstanbul'da 7 adet ayrı metro hattının hizmete aldıklarını vurgulayarak, "Amacımız İstanbullu vatandaşlarımıza hizmet etmek. Şu ana kadar İstanbul'da yaptığımız hatların uzunluğu 147,7 kilometreye ulaştı. Bakanlığımız tarafından yapılan metro sistemleri sayesinde İstanbullular trafik çilesinden kurtuluyor. Ancak daha yapılması gereken çok iş var ve İstanbullu vatandaşlarımızı bekletmek gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı kararı ile Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı- Metro Hattı'nın devamı olan Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattı'nın yapım işleri Bakanlığımıza devredildi" diye konuştu.

Uraloğlu, yapımı bakanlık tarafından gerçekleştirilen 'Altunizade-Çamlıca Camii Bosna Bulvarı- Metro Hattı'nın İstanbul'un yoğun yerleşim yerleri olan Kazımkarabekir ve Bahçelievler semtlerine uzatılmasını kapsayan proje olduğunu söyleyerek, 6 kilometre uzunluğunda 4 istasyondan oluşan hattın 80 kilometre hıza uygun şekilde tasarlanacağını bildirdi. Uraloğlu, "Tamamlandığında bu hattımız Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu ile Kazımkarabekir İstasyonunda entegre olacak. Proje için Etüt-Fizibilite güncelleme çalışmalarını tamamlamamızın ardından hızla yatırım programına teklif ederek yapımına başlayacağız. Bu projeyi de hızla İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2'nci Etap Tramvay Hattı'nın yapımının bakanlığa devredildiğini bildiren Bakan Uraloğlu, "Biz vatandaşlarımız için hizmet siyaseti yapıyoruz, şantiyelerden çıkmıyoruz. Tek amacımız var; vatandaşımızın ayağına taş değmesin. Bu nedenle Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı tramvay hatlarının entegrasyonunu sağlayacak bu hattı da Bakanlığımız yapacak ve Konyalı hemşerilerimizin hizmetine sunacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakalığı Abdulkadir Uraloğlu yeni raylı sistem
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