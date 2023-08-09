09 Ağustos 2023 Çarşamba 16:22:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 16:22:00
Bakan Tunç, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile görüştü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile görüşme gerçekleştirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.
Bakanlıkta basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili adli işbirliği konuları ele alındı.
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