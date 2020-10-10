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10 Ekim 2020 Cumartesi 13:51:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 13:51:00

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tüm İstanbullular katılacak

Kaynak: DHA

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Depremde ilk 6 saatin çok önemli olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılında tüm İstanbulluların da katılacağı bir deprem tatbikatı gerçekleştirileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, 2021 yılında tüm İstanbulluların katılacağı bir afet tatbikatı yapılacağını belirterek, "Zannediyorum bu ayın sonuna kadar İstanbulumuzun bir ilçesinde de böyle bir tatbikatı gerçekleştireceğiz." dedi.

İstanbul İl Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılında tüm İstanbulluların katılacağı bir afet tatbikatı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bu ayın sonuna kadar İstanbul'un bir ilçesinde böyle bir tatbikatın gerçekleştirileceğini kaydeden Soylu, "İstanbulumuzun bir ilçesinde sadece toplanma yerlerine yönelik toplanma yerlerinin arkadaşlarımız tarafından, tüm kamu kurum ve kuruluşlar tarafından, muhtarlar tarafından, orada bulunulması ve aynı zamanda vatandaşlarımıza bu konuda bilgi verilmesi, orada bulunan her apartmana toplanma yerinin neresi olduğunu gösterir bir tablonun asılması ve bütün bunlarla ilgili" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Ekim ayı sonuna kadar çalışma grupları toplantılarının tamamlanacağını aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde salgına, pandemiye rağmen bu grubun çalışmasını bitireceğimizi ama elimizi çabuk tutmak durumunda olduğumuzu, depremin bize her zaman, zaman tanımayabileceğini, bizi beklemeyebileceğini; bu ay sonuna kadar da inşallah toplanma merkezleriyle ilgili İstanbul'daki tatbikatımızı gerçekleştireceğimizi, en azından bir ilçe için böyle bir senaryomuzun şu anda hazır olduğunu ve o ilçeye yönelik tüm hazırlıkları gerçekleştirip, bunu sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum."

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