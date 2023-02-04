Bakan Soylu kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu

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04 Şubat 2023 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 09:15:00

Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkent Ankara'da yürütülen çalışmaları inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.

Bakan Soylu, gece geç saatlerde Bakanlık binasından ayrılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile Çankaya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yürüdü.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Etiketler : süleyman soylu ankara kar yağışı
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