Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkent Ankara'da yürütülen çalışmaları inceledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.
Bakan Soylu, gece geç saatlerde Bakanlık binasından ayrılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile Çankaya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yürüdü.
Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.
- İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine eğitim öğretim genelgesi
- Bursa-İstanbul hattında 6 deniz otobüsü seferi iptal edildi
- Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
- BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Sedat Önal atandı
- Bakan Soylu kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu
- Konsoloslukları değil teröristlere kapılarınızı kapatın!