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16 Şubat 2021 Salı 12:08:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 12:08:00

Bakan Soylu ve Bakan Akar'ın ilk ziyareti CHP'ye olacak

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ayrı ayrı görüşecek. Görüşmede, Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin bilgi verilecek.

Edinilen bilgiye göre, Soylu ve Akar ilk olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile 12.00'de Meclis'teki makamında bir araya gelecek.

Görüşmenin ardından Bakanlar Soylu ve Akar, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geçerek Genel Başkan Akşener ile görüşecek.

Görüşmelerde, Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından katledilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bilgi verilecek.

Etiketler : hulusi akar süleyman soylu chp ip tbmm meclis
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