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28 Ağustos 2020 Cuma 19:08:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 19:31:00

Bakan Soylu: Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde" açıklamasını yaptı. Aynı zamanda Bakan Soylu: "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde" dedi.

Bakan Soylu: "(Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi) Burada eğitim almış, uluslararası 5 öğrenci arkadaşımız dahil 4 bin 987 kişi, sadece kolluk eğitimi almış değildir. Sadece daha iyi silah kullanma eğitimi almış değildir. Esasen, daha iyi insan olma eğitimi almıştır ve bugün burada 4 bin 987 arkadaşımızı, işte bu eğitimden mezun ederek insanlığın ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Çünkü bu aziz millet, insanlığa hep güzel şeyler sunmuştur" açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: "13 Temmuz'da başlayıp şu an 7 ayrı bölgede 8 bin 400 personelle devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 56 mağara ve sığınak imha edilmiş, sadece bu operasyon kapsamında 21 milyon kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: "Göç yönetiminde, dünyanın korktuğu ve kapılarını kapattığı bir dönemde, insani bir strateji ortaya koyduk ve bugün kaçak göçle etkili şekilde mücadele ediyoruz. Geçen yıl 468 bin kaçak göçmen yakaladık. Sahil Güvenlik Komutanlığımız geçen yılın tamamında 4 bin 592 kişiyi denizlerden sağ olarak kurtardı. Bu yıl ise daha ilk 8 ayda 8 bin 524 kişiyi sağ olarak kurtardı" ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, DOĞANKENT'TE İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel ve taşkın nedeniyle zarar gören Doğankent ilçesinde incelemelerde bulundu.

Soylu, ilçeye bağlı Yeniköy'de heyelan meydana gelen ve zarar oluşan yerleri inceledi.

Bakan Soylu, burada Irak'ın kuzeyindeki operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in babası Mustafa Temel'i görmesi üzerine aracı durdurarak şehit babası ile görüştü.

Köy yollarının bazı bölümlerinin ulaşıma kapalı olması nedeniyle Soylu, yürüyerek incelemelerini sürdürdü.

Süleyman Soylu, köydeki vatandaşlarla da görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Doğankent ilçe merkezini gezen Soylu, İlçe Emniyet Amirliği ve Hükümet Konağı'nda icelemelerde bulundu.

Soylu çarşı içerisindeki esnaf ve vatandaşlarla da görüştü.

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