Bakan Soylu, terörle mücadele verilerini paylaştı... "Temizleye temizleye devam"
Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılına ilişkin terörle mücadele verilerini paylaştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam. Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak." notunu düştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede 2022 yılının verilerini paylaştı. Soylu, "Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla terörle mücadelede 2022 yılının verilerini paylaştı. Bakan Soylu, "Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam. Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Terörle mücadelede 2022 yılında" ifadelerine yer verdi.
Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 3, 2023
Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak.
TERÖRLE MÜCADELEDE 2022 YILINDA ⬇️ pic.twitter.com/EU8sVS7a4n
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