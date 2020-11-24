  • BIST
    1314.25
  • Dolar
    7,8815
  • Euro
    9,3471
  • Altın
    465,8160
İstanbul
9 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı
DSÖ aşı çalışmalarından memnun! Tünelin ucundaki ışık göründü
FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi Türkiye'ye getirildi
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar kendilerine tanınan sürede sokağa çıktı
İspanya'da yolcu uçağı alev aldı
Joe Biden ekibini belirledi! İşte dikkat çeken isimler
İrini Operasyonu, Türk gemisine yönelik denetimin Türkiye'nin izni olmadan yapıldığını kabul etti
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuk dışı aramaya tepki
Bugün burçları neler bekliyor? 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
Başkan Erdoğan talimat verdi! Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 262 bini geçti
Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı
Doğu Akdeniz'de Türk gemisine hukuk dışı arama!
Macron'dan itiraf gibi açıklama!
Çin'den korkunç itiraf: Hintli askerler diri diri pişti
Teröristler sefalet içinde, PKK elebaşları ziyafette
Erkeklere sesleniyorum; Kendinize gelin
Gizli buluşma açığa çıktı!
Putin'den işgalci Ermenistan'a Karabağ mesajı
Yüce Divan'da yargılanacaklar! 9 yıl sonra bir ilk…
Meteoroloji'den bazı illere kritik yağış uyarısı
Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor
24 Kasım 2020 Salı 01:01:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 01:01:00

Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabındaki profil fotoğrafını değiştirerek, 2017 yılında şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twiiter'deki profil resmini değiştirerek 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.

Bakan Soylu'nun Twitter hesabında fotoğrafını paylaştığı Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada
İyilik 'Hadise'si... Ünlü şarkıcı yardım dağıttı

İyilik 'Hadise'si... Ünlü şarkıcı yardım dağıttı
Demet Akalın'dan Deniz Seki'ye: Boşandığımda neredeydin?

Demet Akalın'dan Deniz Seki'ye: Boşandığımda neredeydin?
"İyi ki genç anne olduk"

"İyi ki genç anne olduk"
Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu'nun koronavirüs ayrılışı

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu'nun koronavirüs ayrılışı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 8 ay sonra İstanbul'a döndü

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 8 ay sonra İstanbul'a döndü
‘Sol Yanım' başlıyor

‘Sol Yanım' başlıyor
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı
Teoman'da durumlar kötü

Teoman'da durumlar kötü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER