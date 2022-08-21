Bakan Soylu: Kimin ihmali varsa hesabını sorarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep ve Mardin'deki kazalara ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

Kazanın ilk olduğu andan itibaren sabır içinde olan Derik halkına şükranlarımı iletmek istiyorum. Acıyı hem içlerine gömdüler hem de büyük bir sabır gösterdiler.

Kaza sonrası derhal bölgeye geldik. Aileleri yalnız bırakmayacağımızı, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olacağını söyledik.

Bu büyük bir felaket, kaza. Tam da Türkiye'deki kazaları belli bir orana düşürdüğümüzde böyle bir olayla karşılaştık. Daha çok çalışmamız lazım.

Bütün cenazelerimizi defnettik. Yaklaşık cenazeler olduktan sonra savcılarımızın da hakikaten cenazeleri bir an önce sahiplerine teslim edebilmek için 4 - 4.5 saatte otopsileri tamamlamış olduk.

Cenazeler esnasında vatandaşlarımızın da Kızıltepe'de olduğu gibi burada da çevre yolu talebi oldu. Biz de Ulaştırma Bakanlığımızla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza da talebi ilettik. Yakın bir zamanda ihaleleri yapılıp Ulaştırma Bakanımız da buraya gelecek, hayata geçirilmeye çalışılacak.

Soruşturma çok yönlü sürüyor. Can kıymetlidir. Bu soruşturma bütün taraflarıyla sürüyor. Bedelini ödettiririz. Kimin ihmali varsa hesabını sorarız.