Bakan Soylu duyurdu: Cuma günü başlatıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnşallah emniyet teşkilatımız bünyesinde kısa adı 'PAK' olan Polis Arama Kurtarma Birimi'ni bu önümüzdeki cuma günü başlatıyoruz." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen ve 81 il valisinin video konferans yöntemiyle takip ettiği "Mülki İdare Amirleri Afet Eğitimi" toplantısına katıldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, afet riskinin ülkenin her yanına eşit oranda dağıldığını, afet anı müdahale ve kurtarma, afet sonrası barınma ve yerleşim gibi konularda ciddi bir kapasite ürettiklerini ifade etti.

AFAD gönüllülük sistemiyle insan gücünü ve akredite kurum sayısını artırdıklarını anlatan Soylu, "İnşallah emniyet teşkilatımız bünyesinde kısa adı 'PAK' olan Polis Arama Kurtarma Birimi'ni bu önümüzdeki cuma günü başlatıyoruz." dedi.

Afet bilinci, afet eğitimi ve afet farkındalık eğitiminin önemli olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Deprem anında nereye kaçacağımızdan tutun, binalarımızın sağlamlığını kontrol ettirmeye kadar, deprem ve afetlerle ilgili pek çok konuda insanların zihnine girmek istiyoruz. Yani öyle bir farkındalığımız olmalı ki bir vatandaşımız çivi çakarken bile afet riskini düşünsün. Girdiği her binaya 'Bu bina sağlam mı?' diye bakmayı alışkanlık haline getirsin. Hepimiz yaşıyoruz ve görüyoruz, insanlar afet riskini kendi kafalarında öteliyorlar."

MOBİL SİMÜLASYON ARAÇLARIYLA FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

Soylu, 2021'i "Afet Eğitim Yılı" ilan ettiklerini, bu kapsamda yıl boyunca 369 faaliyet planladıklarını ifade etti.

"Afet Eğitim Yılı" ile ilgili 14 bakanlık, 50 meslek odası, sendika ve federasyon olmak üzere toplam 64 kurumla iş birliği protokolü imzalanacağını anlatan Soylu, şu bilgiyi verdi:

"Belediye yöneticileri ve çalışanlarına, muhtarlara yönelik eğitimler yapılacaktır. Mobil simülasyon araçlarıyla 81 ilimizde farkındalık eğitimleri verilecektir. Kent meydanlarında afet eğitim çadırları kurulacaktır. 100 kamu spotu hazırlanacaktır. Sosyal medya içerikleri üretilecektir. 74 kamu kurum ve kuruluşu, sendikalar, odalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak 8 bin 547 kişiye afet farkındalık eğitmen eğitimi verilmesi planlanmıştır. Bu kişilerle 768 formatör öğretmen ve onların yetiştirdiği 135 bin öğretmen ve AFAD eğitmenleri ile birlikte bir program çerçevesinde bu faaliyet yürütülecek. Nihai hedef olarak 51 milyon kişiye eğitim verilmesi planlanmıştır. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, MİT ve STK'larla iş birliği yapılarak 2 bin 990 kişiye de arama kurtarma eğitimi verilmesi planlanmıştır."