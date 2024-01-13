Bakan Özhaseki'den, şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü
Kaynak: AA
Bakan Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine isterlerse rezerv alanda hazır durumdaki konutu isterlerse de Bakanlığın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlardan birini verebileceklerini bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir'e ilişkin paylaşımda bulundu.
Şehit Özdemir'in ailesinin, deprem felaketinden sonra tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı aldıklarını ve çadırda ikamet etmeye başladıklarını söyleyen Özhaseki, şunları kaydetti:
"Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz, isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı bir ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum."
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