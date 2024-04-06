VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT koordinesindeki operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği başladı
"9 günlük tatil boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir"
Türk Ordusunun "semadaki gözleri"nin bakım ve kontrolleri titizlikle yapılıyor
DEM'li Çepni'den kalkışma çağrısı
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
06 Nisan 2024 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 10:45:00

Bakan Özhaseki: 9 günlük tatil boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir." bilgisini verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Bayramı'ndaki hava tahmin raporunu değerlendirdi.

Bayramda ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini bildiren Özhaseki, bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşları araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün telkinlerini dikkate almaları konusunda uyardı.

Bakan Mehmet Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

BAYRAMDA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın ilk günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin, bayramın 2. günü iç Ege'nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR PARÇALI BULUTLU

Bayramdaki hava durumu tahminlerine göre, Ankara genellikle parçalı bulutlu, cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak.

İstanbul genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek.

İzmir ise genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak.

Etiketler : mehmet özhaseki bayram tatili sağanak yağış
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX