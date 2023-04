Bakan Nebati: Şimdi uçaklarımızla semalardayız

Hava yoluyla geldiği Adana'dan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak AK Parti'den milletvekili adayı olduğu Mersin'e giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kendisini karşılayanlara seçim otobüsü üzerinden hitap eden Nebati, çocukluğunda aile dostlarını, akrabalarını ziyaret ettiği Mersin'e, Hazine ve Maliye Bakanı, milletvekili adayı olarak geldiğini söyledi.

Nebati, çalışmalara besmele çekerek başladıklarını belirterek, 14 Mayıs akşamına kadar çalışacaklarını ve koşturacaklarını dile getirdi.

Konuşması sırasında "Başkan Tayyip " diye bağıran bir vatandaşa cevap veren Nebati, "İşte 'Başkan Tayyip' diyorsun ya biz, 'Başkan yaptırmayacağız' diyenlere, 15 Temmuz'a, Gezi olaylarına rağmen onu başkan yaptık. Şimdi, 14 Mayıs'ta 'Yeter söz de karar da milletindir' dediği güne denk gelen seçimimizde Allah'ın izniyle Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nin balkonunda zafer konuşması yapacak olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı'mız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar başkan yapacağız. Çünkü 21 yıldır hizmet etmekten asla usanmayan, kendisi ve kadrosuyla ülkem, vatanım, milletim, devletim diyerek koşturan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 21 yılda ülkeyi nereden nereye getirdiğini herkes biliyor, şahit." ifadelerini kullandı.

Nebati, Adana'dan Mersin'e yapılan çalışmaların sembollerinden Togg ile geldiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere yurt dışındaki kardeşimiz, değerli Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de kullanarak Türkiye'nin yıldızını selamlayan o güzel duruştan sonra işte 'yapamazsınız, edemezsiniz' dedikleri Togg ile buraya geldik. Bizim aracımızla geldik. Bunlar biliyorsunuz sürekli yapamazlar, edemezler diyen affedersiniz ezikler. Ülkenin potansiyeline, gücüne, dinamiklerine hiçbir zaman inanmayan birtakım bilmezler. Bunlar vaktinde 'uçak, köprü' yapamazsınız', 'şehir hastaneleri ne işe yarayacak', 'bu otobanlardan kimler geçecek' dediler, Devrim araçlarını engellediler. Bunlar vaktinde havaalanları yapılırken 'bunlara ihtiyaç yok' diyenler. Bunlar, Türkiye'de ne zaman bir taş üzerine taş konduğunda asla inanmayan bir güruh. Şimdi otomobilimizle geliyoruz, gemilerimizle yüzüyoruz, uçaklarımızla semalardayız. Vapurlarımızla, gemilerimizle, savaş gemilerimizle denizlerde, sondaj kuyularımızla Akdeniz'de, Karadeniz'deyiz. Doğal gazımızı da çıkaracağız ve inşallah 20 Nisan'da vanayı çevireceğiz."

Her yerde ürettiklerini ve çalıştıklarını dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de gidilmedik kapı, selam verilmedik vatandaş bırakmayacaklarını söyledi.

Nebati, Mersin'i layık olduğunun daha ötesine taşıyacak adımları birlikte atacaklarını ifade ederek, "Durmak yok yola devam diyerek Allah'ın izniyle 13'te 13 yaparak gideceğiz. Bizde hedefler küçük olmaz. Biz pazardayız, sokaktayız, dünyanın her ülkesinde varız, merak etmeyin. Biz ordumuzla, gücümüzle varız." değerlendirmesinde bulundu.

Ötekileştirmeye izin vermeyeceklerine dikkati çeken Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Biz, ötekileştirmeyiz. Bu şehirde ve ülkede hiç kimse 'Sen Kürts'ün, Arap'sın, Laz'sın, ötesin, şuradasın, buradasın' diyemez. Biz, 85 milyon insan biriz, beraberiz, iriyiz, diriyiz, hep birlikte Türkiye'yiz inşallah. Onun için bize şöyle yan gözle bakanlara, 'bunlar sokağa çıkamaz' diyenlere sesleniyorum. Bizim küfemiz yok, heybemizde bu vatana yaptığımız hizmetlerin listesi var. Her gün her an her yerde bizle karşı karşıya gelmekten dolayı yükselecek olanlara sesleniyorum, gelin beraber olalım, Mersin'i birlikte ayağa kaldıralım, burada Yörük'üyle, Türkmen'iyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla hep birlikte Mersin diyelim. Gelin hep beraber narenciye bahçelerinde çiçekler açarken meyvelerimize beraber gelsin, kardeşlik hukukunu ortaya koyalım ki şehre bereket gelsin. Gelin hep beraber 'Her şey çok iyi olacak çünkü bu ülkenin potansiyeli çok güçlü, bu ülke Allah'ın izniyle 21. yüzyılın Türkiye Yüzyılı'nı ortaya koyacak güce sahip olacağına inanan insanlar olarak birlikte hareket edelim ve çalışalım."

AK Parti Mersin milletvekilleri ile 28. Dönem milletvekili adaylarının eşlik ettiği Nebati, konuşmasının ardından il binasında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.