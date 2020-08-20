Bakan Mustafa Varank'tan Cumhuriyet'e 'Oruç Reis' tepkisi: Yunanistan basınında bugün...
Türkiye'nin sondaj çalışmaları dışarıda olduğu kadar içeride de bir çok kişiyi rahatsız etmiş... Damarlarında biraz millilik olanların gururla bahsedeceği Oruç Reis'le ilgili haber yapan Cumhuriyet, Yunan sitelerini aratmadı. Tepki çeken haberle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Varank da 'Yunan medyasında bugün' yorumunda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyada yalan yanlış haber sunan Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.
Türkiye, deniz yetki alanlarında Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle faaliyetlerinin sürdürüyor.
Araştırma faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesine karşılık, Yunanistan, Fransa ve Rum kesiminden tepkiler hiç durmadı.
YUNANİSTAN MEDYASINDA BUGÜN...
Oruç Reis faaliyetlerine başladığı günden beri tartışmalar üst sıralarda yer alırken Cumhuriyet gazetesi olaya farklı boyut katarak, Oruç Reis gemisinin yasalara aykırı şekilde faaliyet sürdürdüğünü iddia etti.
Bu paylaşıma yanıt Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank, resmi sosyal medya hesabı twitter'dan Cumhuriyet'in paylaşımını alıntı yaparak yanıt verdi.
Varank, "Yunanistan medyasında bugün..." ifadelerini kullanarak Cumhuriyet'e tepki gösterdi.
İşte o paylaşım:
- Bakan Varank'tan Cumhuriyet'e 'Oruç Reis' tepkisi: "Yunanistan medyasında bugün..."
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- Bakan Mustafa Varank'tan Cumhuriyet'e 'Oruç Reis' tepkisi: Yunanistan basınında bugün...
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