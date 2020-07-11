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11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:40:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:51:00

Bakan Kurum canlı yayında duyurdu: 'Bugün temeli atıyoruz'

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Son dakika gelen habere göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum açıklamasında, 'Kentsel dönüşüm süreci hakikaten zor bir süreç. Yerinde yapacaksınız, gönüllü yapacaksınız. Kağıthane'de de bugün temelini atacağımız 688 konutun temellerini atacağız' dedi

Bakan Kurum'un açıklamaları;

1500 yıl önce ecdadımız eserimizi İstanbulumuza kazandırmış. Tabi biz tüm Türkiye'deki tarihi yapılara ilişkin deprem analizi yapıyoruz. Hem kültür bakanlığımız hem çevre ve şehircilik bakanlığımız olarak bizler yapıyoruz. Aynı zamanda güçlendirme projeleri de yapıyoruz. Restorasyon projeleri yapıyoruz. Tarihi kültürel mirasımızı koruyacak tarihi eserlerimizi güçlendirecek projelerimizi geliştiriyoruz. Ayasofyamızda da çok yakında güçlendirme projesi yapıldı.

Ecdadımız, camilerimizde mihrapta iki tane döner mermer kütle vardır. En son ben Kütahya'ya gittiğimde de oradaki 500 yıllık camide hocamız anlatıyor. Diyor ki, herhangi bir deprem olduğu zaman diyor bu mermerler dönmüyor bile diyor. Eğer dönmezse diyor, biz binamız sola veya sağa hafif yatmış bunu anlayabiliriz diyor. Yani biz bunların hepsini takip ediyoruz. Bugün Zeytinburnu ve Kağıthane'de deprem dönüşümüyle alakalı projelerimizin temel atma törenlerini yapacağız.

(BUGÜN TEMEL ATILACAK)

Kentsel dönüşüm süreci hakikaten zor bir süreç. Yerinde yapacaksınız, gönüllü yapacaksınız. Kağıthane'de de bugün temelini atacağımız 688 konutun temellerini atacağız.

Son yüzyılda 60'a yakın büyük deprem yaşadık, 80 bin canımız gitti. Ve kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü ülkemiz için elzem. Burada siyaset üstü bir duruşla, sayın Cumhurbaşkanımız "Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz" diye projeyi başlattılar. 81 ilimizde kentsel dönüşümle ilgili hemen hemen her acil dediğimiz alanlarda dönüşüm projeleri başlattık. İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümünü başlattık. Tüm Türkiye'de çalışmalarımız sürmektedir. En son biliyorsunuz Sivrice depreminden sonra İstanbul Avcılar'da da bir deprem meydana geldi. O depremle birlikte biz hasar tespit çalışmalarını yaptık. Ve arkadaşlarımız riskli olduğu düşündüğü binaların test sonuçlarına göre tespitlerini yaparak vatandaşlarımıza tebligatlarını yaptık ve yıkım sürecini başlattık. Bir taraftan yıkıyoruz, bir taraftan da 117 bin bağımsız bölüm üretiyoruz.

İlk gittiğimizde 'kentsel dönüşümü istemiyoruz' demişti vatandaşımız şimdi 600 konutu bitirmek üzereyiz. Şimdi bütün mahalle dönüştürmek istiyor. O az katlı yatay mimariyi tüm Türkiye'ye yaymak durumundayız. Üsküdar'daki projemiz bu yüzden önemli.

(ELAZIĞ VE MALATYA'DAKİ DEPREMLER)

İnşallah sekizinci ayın 15'inde ilk konutlarımızı vereceğiz. Bitme aşamasına getirdik. Burada enkazımızın altında canlarımız gitti. Bu alanın inşaatını hemen başlattık. 24 bin 500 konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümde biz 300 bin yılda hedef koyduk. Ve 5 yıl içerisinde de 1,5 milyon konutun dönüşüm yolunda hedefe çıktık. Burada 300 bin konutun her yıl yüzde 25-30'unu biz devlet olarak yapmaya gayret gösteriyoruz. Kalan kısmını da özel sektörün yapmasını teşvik edecek, birçok kanuni düzenleme yaptık. Biz bakanlığımızın birimleriyle yapacağımız adet ve sayıda sorunumuz yok. Tabi ki global kriz nedeniyle inşaat sektörümüz de bu krizden etkilendi. Bir yavaşlama söz konusuydu. Ama faizlerin inmesi, hepimiz görüyoruz çok ciddi canlanma var.

En son 200 bine gelmişti son bir ay içerisindeki satış. Orada bir hareket yeniden başladı. Belediyelerimizle projeler gerçekleştiriyoruz. Burada biz kararlıyız. Finansal anlamda, Cumhurbaşkanımız da bu konuyu çok önemsiyor, üzerine titriyor. Biz de bakanlık olarak tüm gücümüzü kentsel dönüşüme vermek istiyoruz.

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