15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:06:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:07:00
Bakan Kurum açıkladı: Sel felaketinde an itibarıyla ulaşılamayan kimse kalmadı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, an itibarıyla Doğu Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını açıkladı. Bakan ayrıca, Rize'nin Çayeli ilçesi ve Madenli beldesinde 24 noktanın afetten etkilendiğini belirtti.
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