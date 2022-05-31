Bakan Kurum tarih verdi! Başkan Erdoğan ilk adımı atacak
Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran'da, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam'dan atacağı ilk adımla, 81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşünün başlayacağını duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre yürüyüşünün başlayacağını açıkladı. Bakan Kurum, "5 Haziran'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam'dan atacağı ilk adımla; "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü"müz başlayacak. Tüm şehirlerimizde saat 14.30'da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler." ifadelerini kullandı.