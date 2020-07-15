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15 Temmuz 2020 Çarşamba 22:17:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 22:33:00

Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda tanıştığı şehit Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı Hiranur'un babasını fotoğraflarından tanıdığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda tanıştığı 3,5 yaşındaki Hiranur ile ilgili bir paylaşım yaptı. Koca, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur ile tanıştık. Hiranur, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin."

Fahrettin Koca, paylaşımında baba ile kızın yan yana eklenmiş fotoğraflarına de yer verdi.

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