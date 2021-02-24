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24 Şubat 2021 Çarşamba 20:07:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 20:07:00

Bakan Koca: Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok

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Sağlık Bakanı Koca, "Pandemi sürecinde merkezde durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit bir şekilde hizmet etme gayreti içinde oldum. Maalesef bu dönemde vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyen ve siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor. Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Çin'den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Devlet Malzeme Ofisine her bir dozu 12 dolardan fatura edildiği" iddiasına ilişkin soru üzerine Koca, "Ben özellikle pandemi sürecinde merkezde durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit şekilde hizmet etme gayreti içinde oldum. Maalesef bu dönemde vatandaşımızın zihnini bulandırmak ve siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor." diye konuştu.

Koca, "Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Veremeyecek hiçbir hesabımız da yok. Özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte, beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik yarın basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım." ifadelerini kullandı.

"CHP tarafından TBMM Genel Kurulu'nu, Kovid-19'la mücadele konusunda bilgilendirmeniz istenmişti. Genel Kurula gelecek misiniz?" sorusuna Koca, "İstenirse her zaman, her yere gelirim." karşılığını verdi.

"Merhum Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığına ilişkin bir eleştiri de var. Nasıl cevap verirsiniz?" sorusu üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemide, salgının nasıl seyrettiğini ve bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ortamlarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve hep bunu bugüne kadar ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum. 83 milyon olarak herkes eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde mücadeleye katkı sağlamalı yani kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz."

Etiketler : bakan koca sağlık sağlık bakanı
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