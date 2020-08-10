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10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:57:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:26:00

Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 1193 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. Bakan Koca aynı zamanda "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu. Son 24 saatte 1211 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 224 bin 970 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 62 bin 219 test yapıldı. Bu kapsamda 1193 kişiye KOVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 1211 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 326 bin 35, toplam vaka sayısı 241 bin 997, toplam vefat sayısı 5 bin 858, toplam ağır hasta sayısı 603 , hastalarda zatüre oranı %8.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 224 bin 970 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip." dedi.

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