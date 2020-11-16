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16 Kasım 2020 Pazartesi 19:15:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 19:15:00

Bakan Koca: Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koranvirüs ile ilgili yaptığı paylaşımda, Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır hasta sayısı 3 bin 610, son 24 saatte 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375 yükseldi.

Bakan Koca: "Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait." dedi.

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